Правда ли, что китайская медицина стала популярной из-за ошибки

Народная медицина Китая достаточно известна на сегодняшний день. Однако мало кто знает, что способствовало ее популяризации на Западе. О том, как китайская медицина стала пользоваться спросом из-за ошибки расскажет “Рамблер”.

Народные способы лечения существовали в Китае задолго до того, как они прославились за его пределами. В 1960-х годах председателем КНР был Мао Цзэдун, который проводил культурную революцию по стране. В его планах было распространить более научную западную медицину и отказаться от народных способов лечения. Однако это оказалось не так просто.

Распространение правильных методов врачевания в больших городах не было проблемой. Однако бóльшая часть населения Китая проживала в селах, а городские врачи не хотели переезжать в деревни. Соответственно, доступа к такому виду терапии у сельчан не было. Помимо этого в селах жило очень много народных целителей, которые остались бы без работы в случае, если западная медицина популяризируется по всем уголкам страны. По итогу традиционные методы пришлось признать, но председатель до конца отказывался ими пользоваться.

Еще одним способом решения проблемы стала программа “Босой доктор”, которой обучили фермеров и отправили врачевать по селам. Однако и это не помогло. Навыки у людей были, а вот ресурсов – нет. Поэтому в качестве помощи новоиспеченным врачам было роздано “Руководство босого доктора”, где предлагались травы и процедуры, которые было можно использовать, если нет лекарств.

В 70-х годах восточная мудрость была невероятно модной, и когда руководство попало на Запад, все написанное в нем было принято за действенные способы лечения. Однако мало кто брал во внимание, что сами китайцы предпочитали медицинские услуги западного типа. Таким образом способы лечения, которые использовались из-за нехватки ресурсов было принято чем-то прогрессивным и более полезным в ХХ веке. Популярность китайской народной медицины сохраняется по сей день.