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1 час назад

Правда ли, что китайская медицина стала популярной из-за ошибки

Катерина Саломе

Народная медицина Китая достаточно известна на сегодняшний день. Однако мало кто знает, что способствовало ее популяризации на Западе. О том, как китайская медицина стала пользоваться спросом из-за ошибки расскажет “Рамблер”.

Правда ли, что китайская медицина стала популярной из-за ошибки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Народные способы лечения существовали в Китае задолго до того, как они прославились за его пределами. В 1960-х годах председателем КНР был Мао Цзэдун, который проводил культурную революцию по стране. В его планах было распространить более научную западную медицину и отказаться от народных способов лечения. Однако это оказалось не так просто.

Распространение правильных методов врачевания в больших городах не было проблемой. Однако бóльшая часть населения Китая проживала в селах, а городские врачи не хотели переезжать в деревни. Соответственно, доступа к такому виду терапии у сельчан не было. Помимо этого в селах жило очень много народных целителей, которые остались бы без работы в случае, если западная медицина популяризируется по всем уголкам страны. По итогу традиционные методы пришлось признать, но председатель до конца отказывался ими пользоваться.

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Еще одним способом решения проблемы стала программа “Босой доктор”, которой обучили фермеров и отправили врачевать по селам. Однако и это не помогло. Навыки у людей были, а вот ресурсов – нет. Поэтому в качестве помощи новоиспеченным врачам было роздано “Руководство босого доктора”, где предлагались травы и процедуры, которые было можно использовать, если нет лекарств.

В 70-х годах восточная мудрость была невероятно модной, и когда руководство попало на Запад, все написанное в нем было принято за действенные способы лечения. Однако мало кто брал во внимание, что сами китайцы предпочитали медицинские услуги западного типа. Таким образом способы лечения, которые использовались из-за нехватки ресурсов было принято чем-то прогрессивным и более полезным в ХХ веке. Популярность китайской народной медицины сохраняется по сей день.

Народная медицина,Мао Цзэдун,
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