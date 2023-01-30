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51 минуту назад

Названы четыре природных антибиотика

Вечерняя Москваиещё 1

Достаточно большое количество растительных продуктов содержат вещества, обладающие определенным антимикробным или бактериостатическим действием. О них рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

Названы четыре природных антибиотика
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, в состав лука и чеснока входят аллицин и фитонциды, которые обладают противобактериальным и противовирусным действием. Эти продукты стоит включить в рацион в период распространения вирусных заболеваний.

Еще один полезный продукт — имбирь. В нем содержатся полезные вещества — терпены. Они показали свою эффективность при лечении различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, воспалительных, инфекционных заболеваний.

В хрене содержится большое количество лизоцима. Это вещество обладает противобактериальным действием. Этот продукт с давних времен применяли для лечения простуды, передает Life.ru.

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