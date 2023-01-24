Названо китайское растение, которое улучшает работу мозга

Болезнь Альцгеймера очень распространена во всём мире. Сейчас неизвестна точная причина развития этого заболевания, но определённые продукты могут помочь облегчить его симптомы.
Сейчас существует ряд препаратов против деменции, которые одобрены FDA. Чаще всего применяются для этого донепезил и такрин. Но у них также есть очень неприятные побочные эффекты: рвота, тошнота, диарея.
Другим средством лечения болезни Альцгеймера является китайская трава Qiang ceng ta. Это растение известно также как Huperzine A. По словам нейробиологов, оно является даже более эффективным, чем некоторые лекарства.
Трава Qiang ceng ta улучшает память. Экстракты этой травы также помогают яснее мыслить, улучшают речь и имеют другие положительные эффекты, полезные для людей с болезнью Альцгеймера.