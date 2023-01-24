Названо китайское растение, которое улучшает работу мозга

Болезнь Альцгеймера очень распространена во всём мире. Сейчас неизвестна точная причина развития этого заболевания, но определённые продукты могут помочь облегчить его симптомы.

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Сейчас существует ряд препаратов против деменции, которые одобрены FDA. Чаще всего применяются для этого донепезил и такрин. Но у них также есть очень неприятные побочные эффекты: рвота, тошнота, диарея.

Другим средством лечения болезни Альцгеймера является китайская трава Qiang ceng ta. Это растение известно также как Huperzine A. По словам нейробиологов, оно является даже более эффективным, чем некоторые лекарства.