Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
2 часа назад

Названо китайское растение, которое улучшает работу мозга

Ferra.ru

Болезнь Альцгеймера очень распространена во всём мире. Сейчас неизвестна точная причина развития этого заболевания, но определённые продукты могут помочь облегчить его симптомы.

Названо китайское растение, которое улучшает работу мозга
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сейчас существует ряд препаратов против деменции, которые одобрены FDA. Чаще всего применяются для этого донепезил и такрин. Но у них также есть очень неприятные побочные эффекты: рвота, тошнота, диарея.

Другим средством лечения болезни Альцгеймера является китайская трава Qiang ceng ta. Это растение известно также как Huperzine A. По словам нейробиологов, оно является даже более эффективным, чем некоторые лекарства.

Трава Qiang ceng ta улучшает память. Экстракты этой травы также помогают яснее мыслить, улучшают речь и имеют другие положительные эффекты, полезные для людей с болезнью Альцгеймера.

Народная медицина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители