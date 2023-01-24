Врач рассказала, кому нельзя пить чайный гриб

Чайный гриб, он же гриб-медуза, или комбуча, — довольно специфический деликатес, если его можно так назвать. Многие предпочитают побаловаться этим напитком, добавляя различные увкуснители. Кто-то даже использует его в качестве помощи в профилактике различных недугов. И хоть в нём много пользы, всё же в некоторых случаях и для некоторых людей он может быть опасен, предупредила диетолог-терапевт Ольга Лушникова.