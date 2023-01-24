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2 часа назад

Врач рассказала, кому нельзя пить чайный гриб

Секрет Фирмы

Чайный гриб, он же гриб-медуза, или комбуча, — довольно специфический деликатес, если его можно так назвать. Многие предпочитают побаловаться этим напитком, добавляя различные увкуснители. Кто-то даже использует его в качестве помощи в профилактике различных недугов. И хоть в нём много пользы, всё же в некоторых случаях и для некоторых людей он может быть опасен, предупредила диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

Врач рассказала, кому нельзя пить чайный гриб
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«В домашних условиях существует опасность присоединения и чрезмерного размножения патогенных микроорганизмов. Употребление такого напитка (а также комбучи слишком длительной по времени ферментации) может быть опасно для здоровья, приводя к серьёзным отравлениям, развитию тяжёлой печеночной и почечной недостаточности», — рассказала врач «Газете.ru».

А ещё комбучу нельзя пить при: обострении гастрита, гастродуоденита; язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с повышенным образованием соляной кислоты; подагре; индивидуальной непереносимости компонентов.

Напоследок диетолог посоветовала не употреблять чайный гриб беременным и кормящим женщинам, маленьким детям, а также людям с ослабленным иммунитетом.

Народная медицина,
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