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1 час назад

Врач-пульмонолог назвал продукты, которые помогут в борьбе с кашлем

Свободная прессаиещё 1

Врач-пульмонолог Сергей Родионов рассказал, какой продукт лучше всего поможет в борьбе с затяжным кашлем.

Продукты, которые помогут в борьбе с кашлем
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

По мнению медика, сало или столовая ложка растительного жира помогают избавиться от болезни.

Данные продукты «прогреют» организм, наладят работу легких и дадут организму много полезной энергии.

«Ведь всего из 1 грамма жира образуется девять калорий, организм начинает лучше работать по их переработке, а, значит, и кровь будет бежать по венам и артериям быстрее. Благодаря этому воспаление проходит, а вместе с ним и сам кашель», – цитирует Родионова kubnews, пишет Радио «Комсомольская правда».

Ранее «СП» писала о том, что врач-онколог Иван Карасёв рассказал, какой опасный симптом рака выявляют у каждого третьего заболевшего.

Народная медицина,Иван Карасев,Сергей Родионов,
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