Продукты, которые помогут в борьбе с кашлем

Врач-пульмонолог Сергей Родионов рассказал, какой продукт лучше всего поможет в борьбе с затяжным кашлем.
По мнению медика, сало или столовая ложка растительного жира помогают избавиться от болезни.
Данные продукты «прогреют» организм, наладят работу легких и дадут организму много полезной энергии.
«Ведь всего из 1 грамма жира образуется девять калорий, организм начинает лучше работать по их переработке, а, значит, и кровь будет бежать по венам и артериям быстрее. Благодаря этому воспаление проходит, а вместе с ним и сам кашель», – цитирует Родионова kubnews, пишет Радио «Комсомольская правда».
Ранее «СП» писала о том, что врач-онколог Иван Карасёв рассказал, какой опасный симптом рака выявляют у каждого третьего заболевшего.