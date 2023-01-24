Продукты, которые помогут в борьбе с кашлем

«Ведь всего из 1 грамма жира образуется девять калорий, организм начинает лучше работать по их переработке, а, значит, и кровь будет бежать по венам и артериям быстрее. Благодаря этому воспаление проходит, а вместе с ним и сам кашель», – цитирует Родионова kubnews, пишет Радио «Комсомольская правда».