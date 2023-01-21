Какими народными методами точно нельзя лечить кариес

Пытаться справиться с зубной болью из-за кариеса разными методами пытался, наверное, почти каждый.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В ход идут и чеснок, и сода, и мёд, и массаж, и травяные отвары и многое другое. По словам челюстно-лицевого хирурга, имплантолога и пародонтолога Юлианы Романовой, все подобные методы в массе своей бесполезны, а некоторые — даже вредны.

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Романова рассказала, что многие считают панацеей от зубной боли обыкновенный чеснок — некоторые приматывают скотчем или пластырем зубчик чеснока к запястью, противоположному от ноющего зуба, и так и ходят с ним сутки.

«Другие же измельчают продукт, кладут его в кариозную полость и ходят так несколько дней, надеясь, что всё пройдёт. Однако оба способа совсем не работают», — рассказала стоматолог.

Также распространено мнение, что больной зуб способна вылечить пищевая сода. Однако Романова подчеркнула, что содовое полоскание — это не только бесполезный способ справиться с кариесом, но и риск для состояния полости рта.

Одна из самых популярных сегодня тем в области самолечения зубной боли — так называемые зубные капли. Это, по словам, Романовой, не что иное, как аналог настойки аира.

«Главные компоненты препарата — мятное масло, камфора и валерьянка. Однако рассчитывать, что это поможет вылечить кариес, не стоит. Входящая в состав валерьянка обладает седативным эффектом, поэтому некоторые пациенты после использования капель перестают чувствовать острую боль и считают, что препарат якобы работает», — объяснила врач.

Романова рассказала, что самый безопасный народный способ справиться с болью в зубе, который она видела, — это точечный массаж зоны за ушными мочками. Конечно, он тоже не работает, но некоторые делают это столь настойчиво, что там начинает болеть не меньше, чем зуб.

«Ещё есть любители прополиса. Те, у кого его нет, используют мёд. А так как кариес связан с болями, возникающими при приёме сладкого, это вдвойне интересно — люди закладывают мёд в эти полости и говорят: "Вы знаете, так больно, но это потому, что он действует!" На кариозные процессы положительно он точно не влияет», — добавила специалист.

Другой распространённый способ народного лечения кариеса Романова назвала «пенсионерским» — его, как правило, используют пожилые пациенты, которые делают различные травяные отвары. Но никакие травки или кора дуба не способны вылечить кариес — хотя, по мнению Романовой, отвары ромашки или, к примеру, шалфея могут помочь при стоматитах и воспалительных процессах на слизистой.

«Дело в том, что эти растения обладают выраженными антисептическими свойствами и при полоскании рта действительно убивают микробы», — резюмировала врач.