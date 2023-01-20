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3 часа назад

Почему мужчинам нельзя мяту: правда или миф

Чемпионат.com

Разбираемся с врачом, почему продукт считается женским.

Почему мужчинам нельзя мяту: правда или миф
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Такое мнение распространено в первую очередь из-за содержания в мяте фитоэстрогенов. Это вещества растительного происхождения, которые по структуре схожи с эстрогенами — женскими половыми гормонами.

Они вырабатываются в организме мужчины в допустимых средних показателях. При увеличении их количества возможны нарушения репродуктивной функции и изменения гормонального фона.

Однако для того, чтобы виной этому стала мята, мужчина должен выпивать не менее пяти-семи кружек мятного чая ежедневно. Употребление растения в разумных количествах ничем не навредит среднестатистическому здоровому мужчине.

Впрочем, у некоторых людей может наблюдаться аллергия на мяту или может быть состояние, называемое чувствительностью к ментолу, которое может вызывать такие симптомы, как зуд, покраснение или отёк губ, языка или горла.

Люди с астмой или другими респираторными заболеваниями также могут испытывать ухудшение симптомов при употреблении ментола, содержащегося в мяте.

Кроме того, есть некоторые лекарства, которые могут взаимодействовать со специей. Некоторые успокаивающие препараты могут оказывать повышенное седативное действие при совместном приёме с продуктом.

Поэтому мужчинам, принимающим какие-либо лекарства, важно проконсультироваться со своим лечащим врачом, прежде чем употреблять мяту.

Народная медицина,
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