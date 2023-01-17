Врач Болибок усомнился в полезных свойствах чеснока

«Чеснок помогает тогда, когда вы только сорвали его с грядки. А когда он у вас полежал несколько месяцев, его свойства значительно теряются. Это касается абсолютно всех трав. Травяные препараты очень хороши, но нужно делать поправку на эту составляющую. Есть индустрия, которая производит лекарственные травы, правильно готовит и обрабатывает, в основном речь идет о биологически активных добавках. Здесь я только за, потому что в нашем питании не хватает биологически активных веществ. Белки, жиры и углеводы у нас в избытке, макароны с салом не проблема. Биологически активные вещества мы можем получить только из БАД. Если мы будем пытаться наесть это за счет еды, то мы все распухнем до 150 килограммов», - сказал Болибок.