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1 час назад

Врач Болибок усомнился в полезных свойствах чеснока

Национальная Служба Новостей

Биологически активные вещества можно получить только из БАД, не стоит даже пытаться «наесть» их, отметил в эфире НСН Владимир Болибок.

Врач Болибок усомнился в полезных свойствах чеснока
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Биологически активные добавки (БАД) к пище способствуют укреплению иммунитета и восполнению недостающих веществ в организме, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с НСН.

Накануне оперштаб сообщил, что показатель заболеваемости COVID-19 в России на 100 тысяч населения за прошедшую неделю вырос на 40,5% по сравнению с предыдущей. Владимир Болибок отметил, что россиянам следует укреплять иммунитет, однако заверил, что народные средства в этом не помогут.

«Чеснок помогает тогда, когда вы только сорвали его с грядки. А когда он у вас полежал несколько месяцев, его свойства значительно теряются. Это касается абсолютно всех трав. Травяные препараты очень хороши, но нужно делать поправку на эту составляющую. Есть индустрия, которая производит лекарственные травы, правильно готовит и обрабатывает, в основном речь идет о биологически активных добавках. Здесь я только за, потому что в нашем питании не хватает биологически активных веществ. Белки, жиры и углеводы у нас в избытке, макароны с салом не проблема. Биологически активные вещества мы можем получить только из БАД. Если мы будем пытаться наесть это за счет еды, то мы все распухнем до 150 килограммов», - сказал Болибок.

Народная медицина,Владимир Болибок,
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