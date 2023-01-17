Врач призвал не пытаться «лечиться прорубью» на Крещение

«Купание в проруби - огромная нагрузка для организма. Прилив адреналина, который происходит в этот момент, запускает работу всех органов и систем в режиме «опасности», активирует иммунитет. Если человек здоров и закален, то такой всплеск придает бодрости и новых сил. Но если организм ослаблен заболеванием и уже работает на пределе сил, то дополнительной нагрузки он может не выдержать, наступает риск настоящей катастрофы. Это могут быть сердечно-сосудистые осложнения, остановка дыхания, скачки давления и другое», - сказал Тяжельников.