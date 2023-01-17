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1 час назад

Врач призвал болеющих людей не пытаться «лечиться прорубью» на Крещение

Агентство «Москва»

Погружение в прорубь с целью вылечить хронические или простудные заболевания может усугубить состояние больного. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Врач призвал не пытаться «лечиться прорубью» на Крещение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Купание в проруби - огромная нагрузка для организма. Прилив адреналина, который происходит в этот момент, запускает работу всех органов и систем в режиме «опасности», активирует иммунитет. Если человек здоров и закален, то такой всплеск придает бодрости и новых сил. Но если организм ослаблен заболеванием и уже работает на пределе сил, то дополнительной нагрузки он может не выдержать, наступает риск настоящей катастрофы. Это могут быть сердечно-сосудистые осложнения, остановка дыхания, скачки давления и другое», - сказал Тяжельников.

Он подчеркнул, что окунаться нельзя людям с гипертонией, эпилепсией, сахарным диабетом, ревматизмом, болезнями мочевыделительной системы и почечной недостаточностью, а также при беременности и любых острых состояниях, в том числе при простуде.

«При простуде рекомендованы постельный режим, обильное питье, богатая полезными микроэлементами и витаминами легкая пища, прием симптоматических препаратов и прогревающие процедуры, если нет высокой температуры, а не погружение в ледяную воду», - напомнил врач.

Народная медицина,Андрей Тяжельников,
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