Названы популярные продукты, способные восстановить печень

Способные восстановить печень продукты эксперты перечислили в эфире программы «Жить здорово!». Первым в списке оказался грейпфрут.
Красный грейпфрут, по словам специалиста по питанию Дарьи Валентиновой, содержит нарингин, который снижает риск развития цирроза печени. Терапевт Елена Малышева в свою очередь отметила пользу куркумы, которая избавляет от плохого холестерина и уменьшает токсическое воздействие алкоголя.
Эксперты также обратили внимание на богатый глутатионом шпинат. Он, как и куркума, помогает организму обезвредить токсины. Подчеркивается, что максимально полезными продукты окажутся при совместном употреблении.