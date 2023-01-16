Названы популярные продукты, способные восстановить печень

Красный грейпфрут, по словам специалиста по питанию Дарьи Валентиновой, содержит нарингин, который снижает риск развития цирроза печени. Терапевт Елена Малышева в свою очередь отметила пользу куркумы, которая избавляет от плохого холестерина и уменьшает токсическое воздействие алкоголя.