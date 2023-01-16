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1 час назад

Названы популярные продукты, способные восстановить печень

Слово и Дело

Способные восстановить печень продукты эксперты перечислили в эфире программы «Жить здорово!». Первым в списке оказался грейпфрут.

Названы популярные продукты, способные восстановить печень
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Красный грейпфрут, по словам специалиста по питанию Дарьи Валентиновой, содержит нарингин, который снижает риск развития цирроза печени. Терапевт Елена Малышева в свою очередь отметила пользу куркумы, которая избавляет от плохого холестерина и уменьшает токсическое воздействие алкоголя.

Эксперты также обратили внимание на богатый глутатионом шпинат. Он, как и куркума, помогает организму обезвредить токсины. Подчеркивается, что максимально полезными продукты окажутся при совместном употреблении.

Народная медицина,Елена Малышева,
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