Врачи разобрали популярные народные методы лечения

Как известно, кладезь народной мудрости полон до краёв. И с годами не убывает, а по ощущениям наоборот прибывает людей, которые не верят в лечение таблетками, зато всегда знают старинный рецепт излечения от любой хвори. Часто их предложения звучат по меньшей мере спорно, но иногда, как в случае, например, с полосканием горла отваром ромашки, становятся мейнстримом. Врачи разобрали некоторые популярные методы врачевания.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Итак, париться в бане, чтобы простуда отступила— идея точно так себе, ведь прогревания при ОРВИ совершенно не пойдут на пользу болеющему. По словам гастроэнтеролога Светланы Попковой, при ускоренном сердцебиении ускоряется кровоток, а из-за этого вирусы и инфекции только быстрее распространяются. Значит и выздороветь будет сложнее, сообщил Ngs24.ru.

А вот ложку рыбьего жира в день врачи вполне одобрили, отметив, что идеальным иммунитета это средство не сделает, но на пользу точно пойдёт.

«Его рекомендуют в качестве источника полиненасыщенных жирных кислот, но лучше их получать через потребление жирной рыбы, так полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 лучше усваиваются, они укрепляют защитные силы организма, но не предотвращают заболевания вирусами и инфекциями», — поделилась педиатр Анастасия Кузьмичева.

Алоэ, замоченное в мёде, гастроэнтеролог назвала природным противовоспалительным препаратом, который, правда, может спровоцировать аллергическую реакцию.

А при геморрое алоэ точно не поможет, как и огурец — ещё одно, мягко говоря, сомнительное народное средство.