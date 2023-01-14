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1 час назад

Огурец тут не поможет. Врачи разобрали популярные народные методы лечения

Секрет Фирмы

Как известно, кладезь народной мудрости полон до краёв. И с годами не убывает, а по ощущениям наоборот прибывает людей, которые не верят в лечение таблетками, зато всегда знают старинный рецепт излечения от любой хвори. Часто их предложения звучат по меньшей мере спорно, но иногда, как в случае, например, с полосканием горла отваром ромашки, становятся мейнстримом. Врачи разобрали некоторые популярные методы врачевания.

Врачи разобрали популярные народные методы лечения
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Итак, париться в бане, чтобы простуда отступила— идея точно так себе, ведь прогревания при ОРВИ совершенно не пойдут на пользу болеющему. По словам гастроэнтеролога Светланы Попковой, при ускоренном сердцебиении ускоряется кровоток, а из-за этого вирусы и инфекции только быстрее распространяются. Значит и выздороветь будет сложнее, сообщил Ngs24.ru.

А вот ложку рыбьего жира в день врачи вполне одобрили, отметив, что идеальным иммунитета это средство не сделает, но на пользу точно пойдёт.

«Его рекомендуют в качестве источника полиненасыщенных жирных кислот, но лучше их получать через потребление жирной рыбы, так полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 лучше усваиваются, они укрепляют защитные силы организма, но не предотвращают заболевания вирусами и инфекциями», — поделилась педиатр Анастасия Кузьмичева.

Алоэ, замоченное в мёде, гастроэнтеролог назвала природным противовоспалительным препаратом, который, правда, может спровоцировать аллергическую реакцию.

А при геморрое алоэ точно не поможет, как и огурец — ещё одно, мягко говоря, сомнительное народное средство.

«Геморрой — это заболевание, связанное с тромбозом, воспалением или патологическим расширением геморроидальных вен. По сути, это сосудистое заболевание, а огурец, а также алоэ с мёдом, не имеют таких свойств, как снятие воспаления или разжижение крови» — расставил точки над «и» проктолог Эрик Валиев.

Народная медицина,
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