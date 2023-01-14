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4 часа назад

Помогают ли при простуде чеснок и баня

РИА "ФедералПресс"

Врач-терапевт Ольга Мамаева развеяла некоторые мифы о народной медицине.

Помогают ли при простуде чеснок и баня
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Можно не носить ни бусы из чеснока, ни лук в футляре, можно поставить на блюде рядом с собой. Фитонциды выделяются из чеснока и лука, вы ими дышите», – передают слова Ольги Мамаевой «Народные новости».

По словам эксперта, использование сырого картофеля в качестве компресса для снижения температуры тела нежелательно. Сочетание алое и меда также не принесет пользы: оно может вызвать аллергический отек слизистой.

Некоторые лечатся от простуды баней. Врач-гастроэнтеролог Светлана Попкова рассказала, что так делать не стоит. Усиленное сердцебиение ускорит кровоток, из-за чего вирусы и инфекции будут распространяться по организму еще быстрее.

Народная медицина,
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