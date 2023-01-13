Врач заявила о пользе бобов для профилактики тромбообразования

Употребление бобов оказывает положительное влияние на организм и способствует снижению риска образования тромбов. С таким заявлением выступила врач-диетолог Наталья Комова.
Медицинский специалист утверждает, что бобовые, такие как фасоль, содержат в своем составе особые вещества — флавоноиды. Они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что делает их полезными для профилактики тромбообразования, передает издание LIVE24. При этом Комова советует отказаться от употребления консервированных бобов. Это обусловлено тем, что они содержат в себе большое количество соли
Кроме бобовых, врач также рекомендует россиянам добавить в рацион питания другие продукты, в состав которых входят флавоноиды. К их числу относятся яблоки, груши, вишня, винград и орехи.