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41 минуту назад

Диетолог Комова заявила о пользе бобов для профилактики тромбообразования

Слово и Дело

Употребление бобов оказывает положительное влияние на организм и способствует снижению риска образования тромбов. С таким заявлением выступила врач-диетолог Наталья Комова.

Врач заявила о пользе бобов для профилактики тромбообразования
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Медицинский специалист утверждает, что бобовые, такие как фасоль, содержат в своем составе особые вещества — флавоноиды. Они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что делает их полезными для профилактики тромбообразования, передает издание LIVE24. При этом Комова советует отказаться от употребления консервированных бобов. Это обусловлено тем, что они содержат в себе большое количество соли

Кроме бобовых, врач также рекомендует россиянам добавить в рацион питания другие продукты, в состав которых входят флавоноиды. К их числу относятся яблоки, груши, вишня, винград и орехи.

Народная медицина,Наталья Комова,
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