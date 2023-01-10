Врач оценила пользу обтирания водкой при болезни

Пользу обтирания водкой при болезни оценила врач, генетик-метаболист Светлана Перес. Она сообщила «Мосленте», что спирт быстро испаряется с кожи и снижает температуру на 3-4 градуса, но в некоторых случаях такая процедура может нанести вред.

Фото: Мослента Мослента

«Все индивидуально, в том числе и реакция на резкую смену температуры. Бывают случаи, когда это крайне необходимо, например при температуре выше 40 градусов и рисках судорожного синдрома», — отметила Перес.

Дети с быстрым типом метаболизма могут получить алкогольную интоксикацию при обтирании водкой, поэтому действовать при болезни ребенка нужно с осторожностью. «Как в критической ситуации понять, какой тип метаболизма у ребенка? Достаточно посмотреть на папу с мамой и вспомнить их "взаимоотношения" со спиртосодержащими напитками», — посоветовала Перес.