Полезно ли пить воду с лимоном по утрам

Порцию воды с лимоном натощак часто рекламируют в интернете чуть ли не как эликсир вечной молодости. Правда, обычно без уточнений, всем ли полезен этот живительный коктейль. По поводу утреннего стакана воды вопросов меньше, а вот какие плюсы, минусы и подводные камни несёт регулярное добавление в неё лимона, рассказала эксперт Роспотребнадзора Екатерина Антипова.

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Итак, стакан воды по утрам помогает «проснуться» пищеварительной системе, выводить токсины, ускорить метаболизм. А лимон? Цитрус богат витаминами и микроэлементами, содержит аскорбиновую, фолиевую и другие кислоты. Среди других положительных факторов — витаминный заряд и положительное влияние на иммунитет. Это если очень кратко охарактеризовать его влияние на организм человека.

Что же получается? Плюс на плюс, как мы помним из школьного курса математики, минус дать никак не может. А значит, начиная утро с лимонной воды, мы усиливаем ресурс работоспособности организма.

Есть, правда, и мнение, что, выпивая не просто стакан тёплой воды, а её же с добавками, мы замедляем вывод токсинов, накопившихся за ночь, ведь вода с примесями сначала отправляется в печень «на анализ» и задерживается там, не выполнив такую функцию.