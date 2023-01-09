Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Полезно ли пить воду с лимоном по утрам? Ответили в Роспотребнадзоре

Секрет Фирмы

Порцию воды с лимоном натощак часто рекламируют в интернете чуть ли не как эликсир вечной молодости. Правда, обычно без уточнений, всем ли полезен этот живительный коктейль. По поводу утреннего стакана воды вопросов меньше, а вот какие плюсы, минусы и подводные камни несёт регулярное добавление в неё лимона, рассказала эксперт Роспотребнадзора Екатерина Антипова.

Полезно ли пить воду с лимоном по утрам
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Итак, стакан воды по утрам помогает «проснуться» пищеварительной системе, выводить токсины, ускорить метаболизм. А лимон? Цитрус богат витаминами и микроэлементами, содержит аскорбиновую, фолиевую и другие кислоты. Среди других положительных факторов — витаминный заряд и положительное влияние на иммунитет. Это если очень кратко охарактеризовать его влияние на организм человека.

Что же получается? Плюс на плюс, как мы помним из школьного курса математики, минус дать никак не может. А значит, начиная утро с лимонной воды, мы усиливаем ресурс работоспособности организма.

Есть, правда, и мнение, что, выпивая не просто стакан тёплой воды, а её же с добавками, мы замедляем вывод токсинов, накопившихся за ночь, ведь вода с примесями сначала отправляется в печень «на анализ» и задерживается там, не выполнив такую функцию.

К тому же для употребления натощак воды с лимоном могут быть и противопоказания. Среди них называют болезни ЖКТ (язва желудка, гастрит, изжога), наличие аллергии на цитрусовые, повышенную чувствительность зубной эмали или же заболевания сердечно-сосудистой системы.

Народная медицина,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители