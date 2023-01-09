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1 час назад

Россияне поспорили об эффективности советского способа лечения простуды

Мослента

Об эффективности советского способа лечения простуды поспорили россияне в группе «Рожденный в СССР» социальной сети «ВКонтакте».

Россияне поспорили о советском способе лечения простуды
Фото: МослентаМослента

«А вас в детстве заставляли дышать над картошкой? Кто любил? Сейчас пишут, что вредно», — написал один из подписчиков группы и получил большой отклик.

«Самое эффективное средство», «Дышали и ничего страшного — выжили все», «Я до сих пор так делаю ингаляцию, классно», «Так лечилась сама и своих детей лечила, всем хорошо помогало. Еще хрен и чеснок добавишь, и никакая зараза не прилипнет», «Лучшее лекарство. Еще добавляла пару капель эвкалипта», — отозвались юзеры.

Но некоторые россияне возмутились этому способу лечения и нашли его даже опасным.

«Дышать над картошкой хорошо? Я в шоке. Многие известные врачи неоднократно доказывали обратное», «Считаю, что лечиться таким образом — плохая идея», «Этот способ давно устарел», «Сейчас многое изменилось: и лекарства, и болезни другие. Можно выпить таблетки и не запустить болезнь», — ответили они.

Народная медицина,
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