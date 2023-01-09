Россияне поспорили о советском способе лечения простуды

«Самое эффективное средство», «Дышали и ничего страшного — выжили все», «Я до сих пор так делаю ингаляцию, классно», «Так лечилась сама и своих детей лечила, всем хорошо помогало. Еще хрен и чеснок добавишь, и никакая зараза не прилипнет», «Лучшее лекарство. Еще добавляла пару капель эвкалипта», — отозвались юзеры.