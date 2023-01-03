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5 часов назад

Хотите справиться с похмельем? Пейте сок квашеной капусты

Ferra.ru

Рассол квашеной капусты можно назвать волшебным напитком. Так, известно, что он помогает вывести из желчного пузыря камни и песок, полезен при гастрите. По этой и многим другим причинам вам всё-таки стоит есть квашеную капусту.

Хотите справиться с похмельем? Пейте сок квашеной капусты
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Считается, что сок квашеной капусты даёт немало преимуществ для здоровья. Благодаря его употреблению вы сможете избавиться от камней и песка в желчном пузыре, от гастрита с пониженной кислотностью, привести в норму сахар в крови.

Известно также, что капустный рассол избавляет от похмелья. Выпить для этого нужно всего лишь один стакан.

Рекомендуется употреблять рассол и тем, у кого геморрой или проблемы с прямой кишкой. В этом случае нужно выпивать до двух стаканов рассола в сутки.

При наличии гельминтов в печени поможет приём половины стакана капустного рассола за 30 минут до приёма пищи.

Кроме того, маски из капустного рассола осветляют веснушки. Для этого необходимо смочить в этом рассоле салфетку и положить её на лицо на 10 минут. Спустя это время нужно кожу промыть водой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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