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1 час назад

Иглоукалывание назвали полезным при диарее

Ferra.ru

Согласно новому исследованию, акупунктура безопасна и возможно эффективна для пациентов с синдромом раздражённого кишечника с диареей (СРК-Д).

Иглоукалывание назвали полезным при диарее
Фото: Ferra.ruFerra.ru

При акупунктуре тонкие иглы вводятся под кожу. Сторонники этой практики считают, что так можно снимать боли.

Китайские учёные случайным образом распределили 90 человек с СРК-Д в группу, которой делали иглоукалывание, или в группу, в которой эта процедура лишь имитировалась. Люди из первой группы на четвёртой недели эксперимента сообщали о лучшем состоянии.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что акупунктура возможна и безопасна; для точной оценки эффективности необходимо более крупное и достаточно мощное исследование», — пишут авторы.

Народная медицина,
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