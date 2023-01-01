Иглоукалывание назвали полезным при диарее

При акупунктуре тонкие иглы вводятся под кожу. Сторонники этой практики считают, что так можно снимать боли.

Китайские учёные случайным образом распределили 90 человек с СРК-Д в группу, которой делали иглоукалывание, или в группу, в которой эта процедура лишь имитировалась. Люди из первой группы на четвёртой недели эксперимента сообщали о лучшем состоянии.