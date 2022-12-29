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43 минуты назад

Врач раскрыл неожиданное свойство еловых эфирных масел

Вечерняя Москва

Еловые эфирные масла помогают при профилактике постковидного состояния. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов.

Врач раскрыл неожиданное свойство еловых эфирных масел
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"С их помощью профилактируют постковидное состояние", — сообщил специалист.

Такие эфирные масла, подчеркнул эксперт, нельзя назвать вредными, однако и польза ароматерапии в домашних условиях не доказана. Парамонов напомнил, что раньше людей направляли в санаторий с еловыми лесами для лечения туберкулеза. На текущий момент, считает специалист, такая теория вызывает сомнения.

"Скорее, их излечивали правильное питание, свежий воздух и благоприятные экологические условия, а не эфирные масла елок", — заключил Парамонов.

Также врач терапевт рассказал «ВМ», как живая елка в доме влияет на психику. По его мнению, еловый запах у многих людей ассоциируется с детством, Новым годом и хорошим настроением, что может оказывать положительный психологический эффект.

Директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев сообщил «Вечерней Москве», какую елку выбрать и где купить. Эксперт рассказал, что при выборе елки важно изначально понимать, какой размер вам необходим, затем нужно обратиться к специалисту в магазине или на елочном базаре и попросить раскрыть дерево, чтобы осмотреть его.

Народная медицина,Алексей Парамонов,
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