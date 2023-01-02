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1 час назад

Для кого отвар из березовых листьев может быть опасен

Катерина Саломе
Денис Прокофьевэксперт

Россияне давным-давно нашли применение березовых листьев в народной медицине. Дубильные вещества, которыми они так богаты, обладают противовоспалительными свойствами. В беседе с “Рамблером” врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев рассказал о пользе их употребления и противопоказаниях.

Для кого отвар из березовых листьев может быть опасен
Фото: pixabay.compixabay.com
“Березовые листья, действительно, используются в медицине, выпускаются в виде фильтр-пакетиков, делается определенный настой из него. Основное действие — мочегонный эффект, но надо понимать, что он достаточно слабый”
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Эксперт отметил, что явный плюс применения отваров из березовых листьев в том, что он может убирать отечность, не только связанную с задержкой жидкости, но и так называемые сердечные отеки. Среди основного преимущества растительных препаратов специалист выделил то, что они более безопасные, потому что обладают меньшей степенью токсичности. Самое важное — использовать их по назначению врача, добавил он.

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“Единственное, что стоит учесть — в составе березы есть эфирные масла и смолистые вещества, поэтому она может являться проблемой для людей с аллергией и бронхиальной астмой”
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
При этом кардиолог настоятельно рекомендует отказаться от самостоятельного сбора березовых листьев. Вместо этого, по его словам, лучше стоит покупать уже готовые фильтр-пакетики в аптеке.
Народная медицина,
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