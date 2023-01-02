Для кого отвар из березовых листьев может быть опасен

Россияне давным-давно нашли применение березовых листьев в народной медицине. Дубильные вещества, которыми они так богаты, обладают противовоспалительными свойствами. В беседе с “Рамблером” врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев рассказал о пользе их употребления и противопоказаниях.

“Березовые листья, действительно, используются в медицине, выпускаются в виде фильтр-пакетиков, делается определенный настой из него. Основное действие — мочегонный эффект, но надо понимать, что он достаточно слабый”

Эксперт отметил, что явный плюс применения отваров из березовых листьев в том, что он может убирать отечность, не только связанную с задержкой жидкости, но и так называемые сердечные отеки. Среди основного преимущества растительных препаратов специалист выделил то, что они более безопасные, потому что обладают меньшей степенью токсичности. Самое важное — использовать их по назначению врача, добавил он.