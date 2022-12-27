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26 минут назад

Ученый высказался об эффективности плацебо

RT на русском

Доктор биологических наук, доктор технических наук Алексей Диашев рассказал, как работает плацебо.

Ученый высказался об эффективности плацебо
Фото: unsplashunsplash

В беседе с Общественной службой новостей он выразил мнение, что это глубокая перестройка центральной нервной системы, которая отвечает за безопасность.

«Если вы ей доказываете, что вам нужно вылечиться, что от этого будет польза, то организм сам начинает восстанавливаться», — пояснил Диашев.

В настоящее время наиболее широко плацебо применяется при рандомизированных клинических исследованиях новых лекарств, когда одной группе людей дают препарат, а другой — пустышку.

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