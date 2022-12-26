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1 час назад

Эти четыре продукта помогут при воспалении суставов и артрите

Ferra.ru

Исследователи из Университета Восточной Англии узнали, что брокколи - один из продуктов, облегчающих симптомы артрита. Об остальных полезных ингредиентах стало известно благодаря другим научным работам.

Эти четыре продукта помогут при воспалении суставов и артрите
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные из Университета Восточной Англии пришли к выводу, что брокколи способны сыграть ключевую роль в борьбе с остеоартритом. Стало это известно после проведения экспериментов на мышах. Но ещё нужно доказать, что то же самое работает и на людях.

В ходе другого исследования выяснилось, что при воспалении в суставах помогает вишня. Всё дело в том, что у этого продукта - антиоксидантные и противовоспалительные свойства благодаря входящим в его состав антоцианам.

Ещё одно исследование показало, что полезны при артрите соевые белки. Они способны облегчить симптомы этой болезни. Причём по сравнению с молочным белком у соевого есть положительный эффект в отношении остеоартрита. Наиболее ярко это было выражено у мужчин.

Наконец, снять воспаление поможет рыба. Но в ней должно быть много омега-3 жирных кислот. Например, это может быть форель, скумбрия, сардина, сельдь, чёрная треска.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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