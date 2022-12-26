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2 часа назад

Эксперт рассказал, как лечить грипп народными средствами

Primpress

Известно, что сейчас наступил опасный период гриппа и ОРВИ. Многие прибегают к доказательной медицине, однако есть проверенные народные средства, которые могут помочь иммунитету в борьбе с вирусами. Эксперт рассказал о конкретных мерах, сообщает PRIMPRESS.

Эксперт рассказал, как лечить грипп народными средствами
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

По словам специалиста, первое, что необходимо сделать если вы промокли на улице и намочили ноги, это опустить их в горячую ванночку с горчицей. Известный еще с древних времен способ, спасал солдатов в окопах во время войн.

Помимо спасения в виде горячей ванны с горчицей для ног, также стоит помнить о том, что грипп поражает легкие. В этом чслучае могут помочь горчичники или медицинские банки. Они увеличивают проходимость крови в легкие, способствуя процессу выздоровления.

Народная медицина,
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