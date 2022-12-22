Какая приправа помогает при «вялом» пищеварении

Многие из нас слышали выражение «чай с чабрецом». Но это за чабрец-то такой и зачем его вообще добавлять куда-то? На самом деле это просто другое название тимьяна, известной и популярной приправы. И добавляют её не только в чай. По словам врача-гастроэнтеролога Инны Заикиной, чабрец сам по себе весьма полезен: укрепляет иммунитет, сосуды, возбуждает аппетит. Также известно благотворное влияние этой травы на мужскую потенцию.
Листья чабреца на вкус острые, как жгучий перец. Часто свежую зелень или порошок из засушенных растений используют как приправу к соусам, напиткам и различным блюдам.
Одно из главных достоинств тимьяна в том, что он богат эфирными маслами и витамины группы В, А, С, Е, К, Р. Также в нём содержатся природные антиоксиданты — флавоноиды. Ещё они улучшают иммунитет, укрепляют сосуды, поддерживают здоровье печени, отметила Заикина.
Врач посоветовала добавлять приправу в блюда людям с «вялым» пищеварением. По словам медика, чабрец возбуждает аппетит, улучшает пищеварение и в какой-то мере дезинфицирует пищу.
Ещё благодаря содержанию в чабреце селена и молибдена приправа может помочь мужчинам с потенцией. В частности, селен повышает качество спермы, влияя на выработку тестостерона.
Врач-токсиколог Михаил Кутушов отметил, что чабрец облегчает дыхание, стимулирует работу желудка и помогает побороть глистов. Но не стоит пить настойки из чабреца людям с заболеваниями желудка, почек и печени, а также беременным и аллергикам.
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