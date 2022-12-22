Какая приправа помогает при «вялом» пищеварении

Многие из нас слышали выражение «чай с чабрецом». Но это за чабрец-то такой и зачем его вообще добавлять куда-то? На самом деле это просто другое название тимьяна, известной и популярной приправы. И добавляют её не только в чай. По словам врача-гастроэнтеролога Инны Заикиной, чабрец сам по себе весьма полезен: укрепляет иммунитет, сосуды, возбуждает аппетит. Также известно благотворное влияние этой травы на мужскую потенцию.

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Листья чабреца на вкус острые, как жгучий перец. Часто свежую зелень или порошок из засушенных растений используют как приправу к соусам, напиткам и различным блюдам.

Одно из главных достоинств тимьяна в том, что он богат эфирными маслами и витамины группы В, А, С, Е, К, Р. Также в нём содержатся природные антиоксиданты — флавоноиды. Ещё они улучшают иммунитет, укрепляют сосуды, поддерживают здоровье печени, отметила Заикина.

Врач посоветовала добавлять приправу в блюда людям с «вялым» пищеварением. По словам медика, чабрец возбуждает аппетит, улучшает пищеварение и в какой-то мере дезинфицирует пищу.

Ещё благодаря содержанию в чабреце селена и молибдена приправа может помочь мужчинам с потенцией. В частности, селен повышает качество спермы, влияя на выработку тестостерона.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов отметил, что чабрец облегчает дыхание, стимулирует работу желудка и помогает побороть глистов. Но не стоит пить настойки из чабреца людям с заболеваниями желудка, почек и печени, а также беременным и аллергикам.