Горячие напитки при простуде: простые рецепты чаев и отваров

При простуде нужно пить много жидкости. И лучше, если это будет не просто чай, а полезный напиток с лечебными свойствами, который поможет быстрее пойти на поправку.

В арсенале народной медицины немало рецептов травяных чаев и отваров, которые пригодятся, если вы простудились. Зимой их полезно всегда держать под рукой.

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Как правильно готовить и пить лечебные чаи от простуды

Если нет никаких дополнительных указаний, травяной чай заваривают так же, как обычный: в маленьком чайнике или чашке, в течение 3-5 минут, из расчета 1-2 ч. ложки сушеных трав на стакан кипятка. Но есть сборы, которые нужно заваривать в течение более длительного времени (в термосе или укутав полотенцем); также могут меняться пропорции растительного сырья и воды, поэтому важно внимательно читать рецепт и следовать рекомендациям.

Обычно чай, в отличие от лекарственного отвара или настоя, имеет сравнительно невысокую концентрацию активных веществ, поэтому и пить его можно чаще, и строгая дозировка не требуется. Такие напитки употребляют по 100-200 мл от 1-2 до 5-6 раз в день.

Однако сказанное не означает, что травяные чаи абсолютно безопасны: почти у всех лекарственных растений есть противопоказания, которые нужно учитывать, выбирая рецепт. При простуде чай или отвар часто рекомендуют пить с медом — этот совет тоже следует применять избирательно: если у вас аллергия на пыльцу или продукты пчеловодства, добавлять мед в напитки нельзя.

Лечебный чай от простуды пьют горячим или теплым, заваривая непосредственно перед употреблением, в отличие от отвара или настоя, который можно готовить сразу на несколько приемов (но обычно не более чем на сутки).

Если болезнь затягивается, целебные сборы лучше чередовать, чтобы они не теряли своей эффективности, а возможные побочные эффекты не накапливались. Пить в течение длительного времени (больше месяца) один и тот же травяной чай не рекомендуется, делайте перерыв на 1-2 недели, чередуйте разные сборы.

Потогонные чаи

Чай с потогонным действием помогает снижать температуру при простуде и эффективнее выводить из организма токсины. Чтобы не усугубить свое состояние, принимая такие напитки, нужно придерживаться постельного режима, избегать сквозняков и регулярно менять белье.

Малиновый чай

1 ст. ложку сушеных измельченных листьев малины залить 1 стаканом кипятка, хорошо укутать (можно использовать термос) и настаивать в течение получаса. Для аромата можно добавить листья смородины. Готовый чай процедить, добавить мед по вкусу. Пить горячим, по 0,5-1 стакану каждые 2 часа до улучшения состояния.

На ночь можно заварить сушеные ягоды малины: 2 ст. ложки сырья залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой 10-15 минут, выпить перед сном.

Чай из цветков липы и бузины

Смешать по 1 ч. ложке сушеных измельченных цветков липы и черной бузины, залить полученную смесь в термосе 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 1 часа. Процедить, добавить мед по вкусу. Пить теплым по 1 стакану 3-4 раза в день.

Чай с анисом

Смешать взятые в равных частях (по объему) сушеные ягоды малины, липовый цвет и семена аниса. 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, хорошо укутать, настаивать в течение получаса, процедить. Пить горячим 4-5 раз в день по 1 стакану, добавляя мед по вкусу.

Чай с душицей

Смешать взятое в равных частях сушеное измельченное растительное сырье: лист мать-и-мачехиягоды малинытраву душицы. 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой 10 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3-4 раза в день. Такой чай нельзя пить беременным.

Жаропонижающие чаи

Некоторые растения обладают выраженным жаропонижающим действием без сопутствующего потогонного эффекта. Пожалуй, самое известное и доступное из них — таволга вязолистная, или лабазник. Ее соцветия можно заваривать (отдельно или в смеси с листьями черной смородины) и пить в течение дня как обычный чай.

Жаропонижающий чай с корой ивы

Смешать 2 части сушеной измельченной ивовой коры и 1 часть листьев черной смородины. 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, укутать, настаивать в течение 20 минут, процедить. Пить теплым как чай несколько раз в день.

Можно заваривать кору ивы без смородинового листа — из расчета 1 ч. ложка измельченного сушеного сырья на 1 стакан кипятка. Настаивать 10-15 минут, процедить, пить по 100-200 мл несколько раз в течение дня.

Смородиновый чай

Смешать ягоды (сушеные или замороженные) и почки черной смородины в пропорции 2:1. 2 ст. ложки смеси залить 0,5 л кипятка, хорошо укутать (можно использовать термос), настаивать в течение 2 часов, процедить, сырье отжать. Пить теплым 3 раза в день по 100-150 мл. Помимо жаропонижающего действия, такой чай стимулирует иммунитет и помогает организму бороться с простудой.

Чаи и отвары с лечебным и профилактическим действием

При простудных заболеваниях важна поддержка иммунитета, общее укрепление организма. Иногда болезнь даже удается предотвратить, если принять меры, как только появятся первые признаки простуды. Здесь на помощь тоже приходят травяные чаи и отвары, в состав которых входит сырье, богатое витаминами и обладающее общеукрепляющим, иммуностимулирующим действием.

Отвар с ягодами калины

Смешать взятые поровну (по объему) сушеные измельченные цветки липы и ягоды калины (сушеные или замороженные). 2 ст. ложки смеси залить 0,5 л холодной воды, довести до кипения и проварить на медленном огне в течение 5-10 минут. Процедить, можно добавить мед по вкусу. Выпить перед сном стакан горячего отвара.

Ягодный отвар

Смешать по 1 ст. ложке сушеных плодов шиповника, ягод малины и черной смородины. Залить полученную смесь 300 мл кипятка, перемешать, поставить на слабый огонь и довести до кипения, но не кипятить. Укутать, настаивать в течение получаса. Процедить, сырье отжать. Пить теплым с добавлением меда по вкусу при первых признаках простуды 3 раза в день перед едой по 100-150 мл.

Противопростудный травяной сбор