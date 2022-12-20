5 забытых цветов наших бабушек, которые вылечат всю семью

Оказывается, цветы служили не только для услаждения взора, но и лечили серьезные заболевания, оздоровляли микроклимат в доме и чистили воздух. Поговорим о забытых нами цветах прошлого века, которые, возможно, не так красивы, как орхидеи, зато пользы от них в разы больше.

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Алоэ древовидное

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Пожалуй, главным лекарем в прошлом столетии был неизменный куст алоэ. Его еще называли «столетником». Бытовало поверье, что он цветет один раз в сто лет. Растение пришло к нам из горячего, южного климата и поэтому было неприхотливым в уходе и нетребовательным к поливу.

Мясистый, сочный лист алоэ прикладывали и к гнойным ранам, и к воспаленному, больному зубу. Соком из его листьев быстро заживляли ожоги. Для лечения желудочно-кишечного тракта, туберкулеза готовили смеси алоэ с красным вином, медом, сливочным маслом и другими компонентами. Экстракт сока алоэ и сейчас успешно применяют для лечения гинекологических заболеваний.

Мужчинам, для продления полноценной половой жизни, готовили настойку из 3-5-летнего алоэ. Его прекращали поливать за две недели до срезки. Срезанное растение слегка протиралось влажной тряпочкой и помещалось на 5 дней в холодильник или другое темное, прохладное место. Таким способом проводилась активация биостимуляторов алоэ. Затем листья измельчали через мясорубку.

На 500 граммов этой массы добавлялось 500 граммов меда и половина литра красного виноградного вина. Смесь помещалась в бутыль из темного стекла, плотно закупоривалась и настаивалась не менее 5 дней в прохладном месте.

Принимать такой эликсир нужно было за час до еды дважды в день. Первые семь дней – по чайной ложке, вторую и третью неделю – по столовой. Для мужчин до 40 лет курс приема – 2-3 недели, а мужчинам постарше можно принимать и до 1-1,5 месяца.

Герань (пеларгония)

В прошлом столетии почти на каждом подоконнике, в домах и квартирах, красовались горшки с розовой, белой и красной геранью. Яркие «шапки» этого цветка заслуженно занимали самые лучшие, самые солнечные места. Ведь, кроме красоты, цветок обладает бактерицидными свойствами.

Наши бабушки всегда ставили герань в комнату к заболевшему члену семьи. Хотя они, возможно, и не знали, что цветок способен очистить воздух комнаты на 80 процентов от стафилококков, стрептококков, спор патогенных грибов и даже от кишечной палочки.

Чтобы нормализовать давление, хранительницы очага не бежали в аптеку за лекарством, а просто прикладывали к запястью растертый листочек герани, а при отите – закладывали его в больное ухо.

Летом горшок с геранью обязательно ставили на подоконник у открытого окна, чтобы она отпугивала мух и комаров. И герань прекрасно справлялась с этой задачей.

Специфический аромат герани также способствует нейтрализации посторонних запахов и очищает воздух в доме. Правда, есть люди, которых «ароматические нотки» герани раздражают. Можно только порекомендовать им нюхать герань почаще, ведь ее аромат успокаивает нервную систему. Фитонциды цветка снимают усталость и помогают побороть бессонницу.

Современные женщины предпочитают применять готовое эфирное масло герани. Оно тоже прекрасно помогает при заболеваниях верхних дыхательных путей, снимает головную боль, борется с грибковыми заболеваниями, используется в косметических целях.

Но живой цветок не только лечит, но и гармонизирует пространство вокруг себя.

Каланхоэ

Это суккулентное растение имеет мясистые листья с множеством маленьких дочерних растений по краю листа, похожих на бахрому. Цветы у него невзрачные: мелкие, фиолетово-серой расцветки. Однако ценность каланхоэ совсем не во внешнем виде – это настоящая домашняя аптека. Наши бабушки лечили соком каланхоэ насморк и тонзиллит, применяли при стоматите и пародонтозе – использовали противовоспалительные свойства растения.

Лист или сок каланхоэ прикладывали к ранам, обожженным поверхностям кожи. Кормящие мамы заживляли соком растения трещины сосков. Сок имеет противовирусные свойства, а также способен убивать патогенные бактерии.

Для лечения использовали свежевыжатый сок, а при необходимости хранения добавляли в него в качестве консерванта спирт. Срезанные листья или ветки каланхоэ сначала на 5-6 дней помещали в темное, прохладное место, затем измельчали и отжимали сок.

Сок отстаивали в прохладном месте, фильтровали и добавляли спирт. Получался раствор 20% крепости. Его можно было хранить до года при температуре не выше 10 градусов.

Каллисия душистая

Это растение было очень популярно в свое время и называлось «золотой ус». Вид у «золотого уса», в отличие от названия, был неказистый. Высокие побеги с ярко-зелеными листьями ветвились, выпускали отводки, вытягивались и были похожи то ли на мелкую кукурузу, то ли на крупную традесканцию. Но все делились друг с другом отростками, так как растению приписывались чудодейственные свойства, и каждому хотелось заполучить его. Лечили «золотым усом» все, вплоть до раковых заболеваний.

В настоящее время научно подтверждено, что каллисия действительно имеет уникальные свойства. Она регулирует деятельность одной из самых важных наших систем – иммунной. Каллисия способна излечивать резаные раны, укусы, заживлять ожоги.

Кверцетин и фитостеролы, содержащиеся в растении, помогают в лечении артрозов, сердца, укрепляют и чистят стенки сосудов, снимают воспалительные процессы. Женщины готовят из «золотого уса» различные омолаживающие маски, лосьоны. Принимают его и для профилактики такого неприятного явления, как атеросклероз.

Благодаря флавоноиду кемпферолу в составе каллисия успешно применяется при лечении мочеполовой системы.

Богато растение и витаминами С, группы В, никотиновой кислотой, много в нем таких важных микроэлементов, как медь, цинк и др. Кроме этого, в соке листьев содержатся бром, железо, магний и кобальт. Такой богатый состав дает возможность лечить кожные заболевания, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а также недуги, связанные с обменом веществ.

Для лечения применяют сок, настойку на спирту, готовят мази и масло. Перед использованием растение заворачивают в полиэтилен и выдерживают в холодильнике в течение двух недель, чтобы усилить его лечебный эффект.

Фикус

Еще один модный атрибут того времени – кадка с фикусом. Он был большим, с кожистыми блестящими листьями, которые обязательно во время уборки дома протирали влажной тряпочкой и натирали для блеска растительным маслом.

Бытовало поверье, что бездетной женщине нужно самой посадить фикус и ухаживать за ним, сидеть возле него – и тогда дом обязательно наполнится детским смехом. И дети будут болеть редко.

Оказывается, всему есть объяснение. Фикус на 40 процентов снижает содержание в воздухе помещения микробов и бактерий, очищает его и насыщает кислородом.

В народной медицине настойкой фикуса лечили больные суставы, натирали спину, сок растения применяли при лечении геморроя, фибромы. Растертые в кашицу листья прикладывали к фурункулам – и к утру гной выходил.

При простудном кашле наши бабушки 5 минут проваривали лист фикуса для размягчения, затем смазывали его медом и помещали на грудь или спину. Такой «горчичник» фиксировали полотенцем.

Сейчас известно, что каучуконосные фикусы способны оказывать тонизирующий, противовоспалительный, обезболивающий и даже противоопухолевый эффект. А на Востоке считают, что фикус очищает дом не только от микробов, но и от негатива, плохой энергетики, восстанавливает в нем равновесие и покой.