Чем опасно обрабатывать больное горло

Никто не любит болеть. Но некоторые больше не любят ходить к врачам и в случае с простудой или ангиной всё берут в свои руки и предпочитают лечиться народными методами. Рецепты некоторых попросту могут доходить до абсурда, например, особенно бывалые сразу полощут своё больное горло керосином. Однако заместитель главного врача ГКБ № 1 Челябинска Максим Угнивенко попросил жителей не заниматься самолечением, тем более таким экстремальным.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Нельзя использовать при лечении горла "народное" средство керосин. Керосин — канцерогенный состав. Ни полоскать горло, ни смазывать, ни пытаться горло почистить им нельзя. Почему-то представители "говорящих" профессий очень любят это делать», — написал Угнивенко на своей странице во «ВКонтакте».

Специалист отметил, что полоскание горла содой, солью или йодом тоже могут привести к неприятным результатам. Ведь соль пересушивает слизистую задней стенки глотки, а сода так вообще может усилить болевые ощущения.

«Лук, чеснок или имбирь в больших количествах при больном горле может привести к ожогу слизистой. Лучше в период болезни питаться мягкой, не горячей и не холодной пищей», — посоветовал врач.

Он добавил, что знает о плачевных последствиях народной медицины не понаслышке. Также он попросил не заниматься самолечением. К слову, это касается не только народных средств, но и традиционных методов лечения лекарствами. Лучше обратиться к специалисту, который пропишет вам действенные препараты.