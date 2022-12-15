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2 часа назад

Инфекционист Сапронов пояснил, эффективны ли народные средства при лечении гриппа

Вечерняя Москва

Заведующий инфекционным отделением №2 ЦКБ управления делами Президента РФ Георгий Сапронов рассказал, можно ли применять народные средства при лечении гриппа.

Эффективны ли народные средства при лечении гриппа
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметил, что грипп вызывает различные осложнения. Это особенно опасно для людей, у которых есть сахарный диабет, хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой системы.

"Ни в коем случае не надо пытаться лечиться какими-то гомеопатическими или народными методами. Они могут являться адъювантами, то есть дополнительными средствами лечения", — подчеркнул эксперт в комментарии «МИР 24».

Врач добавил, что при первых признаках заболевания, нужно помочь организму вывести токсины. Поэтому нужно увеличит объем питья, а также есть больше фруктов и овощей, содержащих витамин С.

Школы Санкт-Петербурга продолжают переводить учеников на дистанционный формат обучения из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным на 14 декабря уже 244 класса в 71 учебном заведении были переведены на удаленное обучение, а число заболевших школьников превысило 70 тысяч человек, передает издание «Невские новости».

В Роспотребнадзоре сообщили о резком росте количества случаев ОРВИ и гриппа в России по сравнению с предыдущей неделей. «Вечерняя Москва» разобралась, почему в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, какие варианты вируса наиболее распространены в сезоне-2022/2023 и чем они опасны.

Народная медицина,Роспотребнадзор,
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