Два известных фрукта, которые снижают риск инсульта

Шведские ученые установили два известных фрукта, которые помогают снизить на 11% риск инсульта. Их исследовательская работа опубликована в журнале Atherosclerosis.

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Инсульт возникает из-за высокого кровяного давления, повышенного уровня холестерина и диабета. В связи с этим необходимо правильно питаться, чтобы предотвратить опасное состояние.

Специалисты провели анализ 75 000 данных мужчин и женщин. Эксперты выяснили, что большое количество фруктов и овощей на 13% снижают вероятность инсульта.

Ученые отметили, что яблоки и груши еще на 11% понижают этот риск. В данных продуктах присутствуют флавоноиды антиоксидантные соединения, которые борются с воспалением, плюс, большое количество клетчатки.