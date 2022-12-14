Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
22 минуты назад

Два известных фрукта, которые снижают риск инсульта

FBM.ru

Шведские ученые установили два известных фрукта, которые помогают снизить на 11% риск инсульта. Их исследовательская работа опубликована в журнале Atherosclerosis.

Два известных фрукта, которые снижают риск инсульта
Фото: FBM.ruFBM.ru

Инсульт возникает из-за высокого кровяного давления, повышенного уровня холестерина и диабета. В связи с этим необходимо правильно питаться, чтобы предотвратить опасное состояние.

Специалисты провели анализ 75 000 данных мужчин и женщин. Эксперты выяснили, что большое количество фруктов и овощей на 13% снижают вероятность инсульта.

Ученые отметили, что яблоки и груши еще на 11% понижают этот риск. В данных продуктах присутствуют флавоноиды антиоксидантные соединения, которые борются с воспалением, плюс, большое количество клетчатки.

Эксперты порекомендовали наполнить свой рацион яблоками и грушами, чтобы помочь организму избежать инсульта.

Народная медицина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители