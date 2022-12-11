Какие народные методы больше не лечат, а калечат

Любите при первых признаках простуды бахнуть чайку с малиновым вареньем и попарить ножки? С чаем вы не ошиблись, а вот тазик с водой лучше убрать, по крайней мере, так считают настоящие врачи. Они признались, что в народе ходит много бабушкиных методов борьбы с простудами, но не все они работают. Бывает и наоборот — от них становится только хуже.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Медики объяснили, что повышенная температура, кашель и насморк часто сигнализируют о простуде, но не только. Это спокойно могут быть признаки гриппа, коронавируса или даже онкологии. Поэтому отлежаться с парацетамолом в обнимку можно всего пару деньков, но если самочувствие начинает ухудшаться, то тут стоит обращаться к врачу.

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Но россияне обычно предпочитают заниматься самолечением, и эксперты объяснили на пальцах, почему это плохая идея. Один из популярных методов — попарить ножки. Считается, что так кровь отливает от верха и облегчает дыхание при насморке и бронхите. Это действительно работает, но ненадолго, а список противопоказаний у процедуры длинноват.

Парить ноги не советуют людям с высокой температурой, варикозом и повышенным давлением, а ещё девушкам во время критических дней и беременности. На ранних сроках это может привести к выкидышу, а на поздних — к преждевременным родам. Но если таких противопоказаний нет, то можно и попробовать знаменитый способ, только вода должна быть не горячее 50 градусов.

Ещё один любимый метод поправить здоровье — подышать над картошечкой. Такие ингаляции могут не только оставить пациента с ожогами слизистой, но и ухудшить его состояние в целом. Многие дыхательные пути (особенно ближе ко входу) покрыты мерцательным эпителием, который защищает организм от инфекций, а от горячего пара он разрушается. Поэтому больному может стать только хуже, к тому же может развиться гайморит и отит.

А детишкам вообще нельзя дышать над картошкой, потому что они не очень умеют отхаркивать. Застоявшаяся слизь и мокрота от пара размягчаются, и это позволяет их откашлять. Но они к тому же разбухают и преграждают путь воздуху, поэтому, если не суметь их отхаркнуть, можно и задохнуться.

И ещё одна легенда в списке — банки. Считается, что с помощью вакуума в банках ускоряется кровоток и лимфообращение, поэтому можно и мокроту из бронхов вывести, и воспаление лёгких вылечить, и много что ещё. Вот только врачи не согласны — они признались, что пока нет ни одного исследования, которое бы подтвердило эффективность банок.

Плюсы сомнительные, да и минусов много. Банки нельзя ставить при температуре, людям с повышенным давлением, туберкулёзом, проблемами с сердцем, со злокачественными опухолями и при несвёртываемости крови.