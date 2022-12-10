Названы продукты, стимулирующие работу мозга

Ученые провели масштабное исследование и выяснили, какие продукты стимулируют работу мозга у пожилых людей. Все названные продукты доступны к ежедневному потреблению, сообщает PRIMPRESS.

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Наблюдая за почти 1 тыс. человек возрастом от 81 года, ученые установили, что определенный рацион и образ питания меняют когнитивные способности пожилого человека к лучшим показателям.

Так, выяснилось, что потребление капусты, брокколи, шпината и бобов помогает снизить регидность когнитивных функций мозга на 32%. Апельсины, вино и томаты снижают пагубное влияние возраста и внешних факторов на мозг на 31%. А томаты, яблоки и чай – на 30%.