Можно ли сбивать температуру водкой

Кто-то когда-то придумал сбивать повышенную температуру водкой. Часто люди растирают тело спиртовыми растворами, когда не помогают обычные лекарства. Как именно спиртное должно подействовать в этой ситуации, не совсем понятно, но этот способ борьбы с жаром уже давно стал народным. А иммунолог и терапевт Ирина Ярцева считает его идиотическим.

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По её словам, водка может только отравить организм. Как пояснила врач, кожа впитывает в себя водку. Это может привести к интоксикации и обезвоживанию. То же самое касается натирания тела уксусом.

Чтобы охладить поверхность тела и сбить температуру, достаточно просто обтереться водой, пояснила Ярцева. Никаких специальных жидкостей тут не нужно.

Бежать пить антибиотики тоже не стоит, добавила иммунолог. Такие лекарства подходят не для каждого случая. Их задача — не дать развиться инфекционным процессам.