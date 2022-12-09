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2 часа назад

Можно ли сбивать температуру водкой

Секрет Фирмы

Кто-то когда-то придумал сбивать повышенную температуру водкой. Часто люди растирают тело спиртовыми растворами, когда не помогают обычные лекарства. Как именно спиртное должно подействовать в этой ситуации, не совсем понятно, но этот способ борьбы с жаром уже давно стал народным. А иммунолог и терапевт Ирина Ярцева считает его идиотическим.

Можно ли сбивать температуру водкой
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По её словам, водка может только отравить организм. Как пояснила врач, кожа впитывает в себя водку. Это может привести к интоксикации и обезвоживанию. То же самое касается натирания тела уксусом.

Чтобы охладить поверхность тела и сбить температуру, достаточно просто обтереться водой, пояснила Ярцева. Никаких специальных жидкостей тут не нужно.

Бежать пить антибиотики тоже не стоит, добавила иммунолог. Такие лекарства подходят не для каждого случая. Их задача — не дать развиться инфекционным процессам.

Кроме того, сбивать температуру нужно только тогда, когда самочувствие сильно ухудшается. Если у человека 38 градусов, но чувствует себя он нормально, то ничего понижать не надо.

Народная медицина,Ирина Ярцева,
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