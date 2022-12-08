Натуропат перечислил травы, способные заменить антидепрессанты

Травник и натуропат Дмитрий Юровский перечислил несколько трав, которые могут использоваться при борьбе с депрессивным состоянием.

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По словам Юровского, листья лекарственных растений помогают снять повышенную нервозность, стрессовое напряжение и используются для повышения настроения. Травяные чаи помогут нормализовать сон.

Эксперт посоветовал выбирать легкие чайные композиции из мелиссы лекарственной, мяты полевой, мяты перечной, котовника кошачьего, базилика фиолетового огородного или цветков ромашки, травы чабреца. Важен систематический прием подобных напитков.

Также будут полезны чаи с иван-чаем и зверобоем, передает Общественная служба новостей.