Врач объяснил, можно ли вылечить катаракту народными средствами

Катаракта — это патология глаза, при которой его хрусталик, спрятанный между стекловидным телом и радужкой, начинает мутнеть. Если с болезнью не бороться, то со временем зрение начнёт падать вплоть до полной слепоты. Катаракта излечима, однако можно ли обойтись без похода к врачу и справиться с ней народными средствами? Об этом рассказал врач-офтальмолог Владимир Диденко.

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Специалист отметил, что капли для лечения или профилактики катаракты можно пить только по назначению врача. Он же может принять решение о хирургическом вмешательстве. А вот самолечение народными средствами, увы, может только навредить — причём иногда очень серьёзно. Например, возьмём популярный народный метод — лечение с помощью серебра. Предлагается положить в банку серебряные цепочки и колечки, залить их водой и настаивать несколько дней, после чего добавить туда листья алоэ и медь.

Народные целители советуют промывать этой жидкостью глаза, однако это не только малоэффективно, так ещё и опасно. Максимум, на что способна эта смесь, — незначительно задержать развитие болезни. Не стоит экспериментировать и с настойкой из лукового сока и мёда. Помочь она всё равно не поможет, зато на 100% вызовет раздражение слизистой. Не рекомендовал Диденко и капли с экстрактами сосны и пихты — мало того, что бесполезно, так ещё могут возникнуть дополнительные проблемы со зрением.