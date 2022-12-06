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5 часов назад

Эксперты перечислили продукты, разжижающие кровь

Родной город

Вещества, разжижающие кровь, необходимы для предотвращения образования тромбов и, как следствие, закупорки сосудов, что может привести к непоправимым последствиям.

Эксперты перечислили продукты, разжижающие кровь
Фото: Родной городРодной город

Специалисты заверяют, что снизить свертываемость крови можно при помощи простых продуктов питания. К примеру, хорошо помогает в разжижении крови витамин Е. Он в избытке содержится в миндале, семенах подсолнечника и цельнозерновых продуктах.

Хорошими помощниками в профилактике тромбоза станут куркума и корица. Вещества, содержащиеся в них, ускоряют кровоток и регулируют работу пищеварительной системы, пишет издание Kadinvekadin.

Благотворное влияние на кровеносную систему оказывает кайенский перец. Он богат капсаицином, который предотвращает свертываемость крови.

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При повышенном риске тромбоза рекомендуется употреблять авокадо, вишню, клюкву, манго, грейпфрут и ананас. Однако не стоит съедать сразу все эти продукты, главное – умеренность.

Усилить эффект от кроверазжижающих препаратов поможет ромашковый чай. Специалисты советуют пить его вместе с лекарствами, которые назначил лечащий врач.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача.

Народная медицина,
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