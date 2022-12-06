Эксперты перечислили продукты, разжижающие кровь

Вещества, разжижающие кровь, необходимы для предотвращения образования тромбов и, как следствие, закупорки сосудов, что может привести к непоправимым последствиям.

Фото: Родной город Родной город

Специалисты заверяют, что снизить свертываемость крови можно при помощи простых продуктов питания. К примеру, хорошо помогает в разжижении крови витамин Е. Он в избытке содержится в миндале, семенах подсолнечника и цельнозерновых продуктах.

Хорошими помощниками в профилактике тромбоза станут куркума и корица. Вещества, содержащиеся в них, ускоряют кровоток и регулируют работу пищеварительной системы, пишет издание Kadinvekadin.

Благотворное влияние на кровеносную систему оказывает кайенский перец. Он богат капсаицином, который предотвращает свертываемость крови.

При повышенном риске тромбоза рекомендуется употреблять авокадо, вишню, клюкву, манго, грейпфрут и ананас. Однако не стоит съедать сразу все эти продукты, главное – умеренность.

Усилить эффект от кроверазжижающих препаратов поможет ромашковый чай. Специалисты советуют пить его вместе с лекарствами, которые назначил лечащий врач.