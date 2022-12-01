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4 часа назад

Какие продукты помогают не заболеть в период ОРВИ

Сибмеда

Большинство растений содержат фитонциды – биологически активные вещества, подавляющие рост и развитие болезнетворных бактерий. В период напряжённой эпидситуации целесообразно этим воспользоваться и дополнить свой рацион продуктами, в которых содержится высокое количество таких веществ.

Какие продукты помогают не заболеть в период ОРВИ
Фото: СибмедаСибмеда

Марина Савкина, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, назвала пять наиболее ценных источников фитонцидов в питании.

Отличительный признак таких продуктов – насыщенный запах и специфический вкус. В первую очередь, это, конечно же, чеснок. Однако, как пояснила эксперт, для получения фитонцидов овощ необходимо измельчить – при этом активируется фермент аллиназа, который и производит вещество аллицин, обладающее противомикробным действием. Помимо чеснока, аналогичным действием обладают лук и хрен.

Эксперт подчёркивает, что эти овощи содержат также большое количество антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. К тому же, с их помощью можно сделать вкус блюда более выраженным без добавления соли (либо с минимальным количеством).

Из фруктов лидером по фитонцидам можно считать лимон, который, к тому же ещё и богат витамином С.

Также в число продуктов с высоким содержанием фитонцидов вошла клюква – популярный сибирский «суперфуд», кладезь витаминов и антиоксидантов. Специалист рекомендует употреблять эту ягоду в качестве морсов, топингов и соусов.

А вот использовать такие продукты для профилактики и лечения насморка, закапывая настой или сок в нос крайне опасно, предупреждает Марина Савкина. Есть риск повредить слизистую, что приведёт к обратному эффекту и повысит риск заболеть.

Народная медицина,Роспотребнадзор,
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