Биолог рассказала о способности мяты отсрочить старение

В мяте содержится много веществ, которые полезны для пищеварения, а также помогают отодвинуть старение. Об этом рассказала биолог, генетик, клинический психолог Ирина Мальцева.

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Эксперт отметила, что масло мяты давно используют в медицине для лечения расстройств пищеварения, облегчения головной боли, напряжения, снятия спазмов толстого кишечника.

Также в составе этой травы присутствуют фитонутриенты, которые помогают отодвинуть старение организма. Вещество лимонен обладает антиоксидантными и противораковыми свойствами, укрепляет сердечно-сосудистую систему.