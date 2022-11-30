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2 часа назад

Биолог рассказала о способности мяты отсрочить старение

Вечерняя Москва

В мяте содержится много веществ, которые полезны для пищеварения, а также помогают отодвинуть старение. Об этом рассказала биолог, генетик, клинический психолог Ирина Мальцева.

Биолог рассказала о способности мяты отсрочить старение
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что масло мяты давно используют в медицине для лечения расстройств пищеварения, облегчения головной боли, напряжения, снятия спазмов толстого кишечника.

Также в составе этой травы присутствуют фитонутриенты, которые помогают отодвинуть старение организма. Вещество лимонен обладает антиоксидантными и противораковыми свойствами, укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, мята помогает людям, которые хотят похудеть. Нужно пожевать веточку растения для снижения аппетита, передает Life.ru.

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