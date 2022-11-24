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1 час назад

Можно ли избавиться от зубного камня без помощи стоматолога

Секрет Фирмы

Зубной камень образуется у всех, просто с разной скоростью. Но не любить его есть за что — из-за него зубы теряют свою белизну, а потом вообще могут начать вываливаться. Молчим уже про различные инфекции, которые можно занести в организм из-за камня. Если обратиться к стоматологу, то он за полчасика всё идеально отчистит. А если времени на такое нет?

Можно ли избавиться от зубного камня без помощи стоматолога
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Нужно понимать, что зубной камень изначально мягкий — это слюна, кусочки пищи, бактерии и прочий мусор, который медленно, но верно разрастается, причиняя всё больше неприятностей. Он постепенно застывает и меняет цвет зубов. Причём процесс затвердевания начинается через 16–20 часов и заканчивается через 2 недели.

Относиться наплевательски к камню врачи очень не советуют. Потому что в нём отлично размножаются всякие мерзкие бактерии, а оттуда недалеко до кариеса, неизлечимого пародонтита (когда вываливаются зубы) и инфекционных заболеваний организма. У мужчин это всё может докатиться даже до импотенции. Чтобы замедлить образование камня, нужно регулярно чистить зубы, а также пользоваться ирригатором, межзубными ёршиками и зубной нитью.

Но что делать, есть уже поздно пить боржоми? Придётся чистить.

Самый верный способ — обратиться к врачу. Там он быстренько отчистит и видимый налёт, и невидимый, который скрывается за дёснами. У стоматологов есть несколько приборов и техник для этого. После чистки они покрывают зубы специальной пастой, чтобы отшлифовать и восстановить эмаль. После чистки и налёт будет медленнее образовываться.

Но обычно россияне не хотят идти к стоматологу и пытаются исправить всё народными средствами. Они трут зубы размоченной содой, крупной солью, кислыми фруктами и ягодами или перекисью водорода, но это всё делает только хуже. Такие средства повреждают дёсны и максимум слегка осветляют зубы. Но овчинка выделки не стоит, потому что в итоге эти средства разъедают эмаль насмерть. Поэтому лучше довериться специалисту.

Народная медицина,
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