Врачи рассказали о полезных свойствах меда

Канадские специалисты заявили, что регулярное употребление меда способствует снижению уровня холестерина в крови и уменьшает вероятность развития атеросклероза.
Медики из университета Торонто провели исследование, в котором приняли участие 1105 человек. Испытуемым предлагалось употреблять 40 граммов меда на протяжении 8 недель.
В ходе эксперимента ученые обратили внимание на состав меда, там содержится множество полезных веществ, аминокислот, витаминов, минералов, ферментов и белков.
Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nutrition Reviews, в конце эксперимента у всех участников наблюдалось снижение уровня холестерина, триглицеридов и повышение уровня липопротеинов.
Несмотря на высокую концентрацию сахара, медики отмечают, что умеренное употребление меда способствует снижению риска атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.