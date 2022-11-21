Врачи рассказали о полезных свойствах меда

Канадские специалисты заявили, что регулярное употребление меда способствует снижению уровня холестерина в крови и уменьшает вероятность развития атеросклероза.

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Медики из университета Торонто провели исследование, в котором приняли участие 1105 человек. Испытуемым предлагалось употреблять 40 граммов меда на протяжении 8 недель.

В ходе эксперимента ученые обратили внимание на состав меда, там содержится множество полезных веществ, аминокислот, витаминов, минералов, ферментов и белков.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nutrition Reviews, в конце эксперимента у всех участников наблюдалось снижение уровня холестерина, триглицеридов и повышение уровня липопротеинов.