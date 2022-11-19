Можно ли принимать ванны с содой: мнение врача

Все-таки сода в таком качестве использовалась, когда не было развито производство уже готовых антисептиков. Изначально сода — все-таки пищевой продукт, и для меня как для врача использовать соду именно в качестве продукта.



Во многом сода используется для приведения кожи в более эластичный и молодой вид. Но прежде чем использовать дерматологическое средство, необходимо определить Ph кожи. Все угревые высыпания, воспалительные элементы могут быть подвержены рецидиву под влиянием соды. Поэтому ванные с содой можно использовать только по назначению врача, который определит правильную температуру воды, пропорцию соды и прочие моменты.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог