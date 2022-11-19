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19 ноября

Можно ли принимать ванны с содой: мнение врача

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Упаковка пищевой соды есть практически в любом доме. Кто-то использует ее в кулинарии, а кому-то бикарбонат натрия служит добрую службу во время уборки. Также можно часто встретить советы о применении соды в косметических и медицинских целях. Но насколько это безопасно? На этот вопрос "Рамблер" искал ответ.

Можно ли принимать ванны с содой: мнение врача
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Один из наиболее распространенных способов извлечения пользы от соды — это прием с ней ванн. Во-первых, порошок смягчает воду. Во-вторых, он обеззараживает ее. В этом плане сода похожа на перекись водорода. Поэтому бикарбонат натрия может выступать в качестве антисептика. Но только в том случае, когда иного средства нет, отмечает врач общей практики Денис Прокофьев.

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Все-таки сода в таком качестве использовалась, когда не было развито производство уже готовых антисептиков. Изначально сода — все-таки пищевой продукт, и для меня как для врача использовать соду именно в качестве продукта.

Во многом сода используется для приведения кожи в более эластичный и молодой вид. Но прежде чем использовать дерматологическое средство, необходимо определить Ph кожи. Все угревые высыпания, воспалительные элементы могут быть подвержены рецидиву под влиянием соды. Поэтому ванные с содой можно использовать только по назначению врача, который определит правильную температуру воды, пропорцию соды и прочие моменты.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Ванна с содой успокаивает кожу после солнечных ожогов, укусов насекомых. Такая процедура поможет смягчить боль или зуд.

Содовые ванночки применимы и для педикюра в домашних условиях: вода с бикарбонатом натрия смягчает твердый эпидермис, а также снимает раздражение.

Ванночки для локтей, которые спасут от сухости

Однако врачи рекомендуют не злоупотреблять количеством процедур. Достаточно принимать ванну с содой раз в неделю и не дольше 20 минут. После процедуры необходимо тщательно вытереть тело и нанести на кожу увлажняющие средства.

Народная медицина,
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