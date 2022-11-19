Можно ли принимать ванны с содой: мнение врача

Упаковка пищевой соды есть практически в любом доме. Кто-то использует ее в кулинарии, а кому-то бикарбонат натрия служит добрую службу во время уборки. Также можно часто встретить советы о применении соды в косметических и медицинских целях. Но насколько это безопасно? На этот вопрос "Рамблер" искал ответ.
Один из наиболее распространенных способов извлечения пользы от соды — это прием с ней ванн. Во-первых, порошок смягчает воду. Во-вторых, он обеззараживает ее. В этом плане сода похожа на перекись водорода. Поэтому бикарбонат натрия может выступать в качестве антисептика. Но только в том случае, когда иного средства нет, отмечает врач общей практики Денис Прокофьев.
Ванна с содой успокаивает кожу после солнечных ожогов, укусов насекомых. Такая процедура поможет смягчить боль или зуд.
Содовые ванночки применимы и для педикюра в домашних условиях: вода с бикарбонатом натрия смягчает твердый эпидермис, а также снимает раздражение.
Однако врачи рекомендуют не злоупотреблять количеством процедур. Достаточно принимать ванну с содой раз в неделю и не дольше 20 минут. После процедуры необходимо тщательно вытереть тело и нанести на кожу увлажняющие средства.