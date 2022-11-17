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1 час назад

Педиатр предупредила о неэффективности аппаратов для прогревания носа

Letidor.ru

Прогревание — процедура, которая основана на воздействии высокими температурами на слизистую носа. При правильном проведении и отсутствии противопоказаний она помогает восстановить нормальное дыхание и убрать заложенность. Использование ее на ранних этапах болезни ускоряет выздоровление и снижает риск осложнений. Нужно ли покупать домой аппарат для прогревания носа, если ребенок часто болеет, читайте в нашей новости.

Педиатр предупредила о неэффективности аппаратов для прогревания носа
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, стоит ли приобретать устройства для прогревания носа в домашних условиях. По мнению специалиста в этом нет никакой необходимости. Врач отметила, что при частых простудах у ребенка не стоит прибегать к самолечению, назначать прогревания может только педиатр.

Ранее «Летидор» писал о том, что педиатр объяснила, нужна ли в квартире лампа для кварцевания.

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