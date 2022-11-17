5 успокаивающих трав, которые легко вырастить в квартире

Целебные травы могут помочь успокоиться или взбодриться, стать сосредоточеннее, победить тревожность. А главное, их можно вырастить прямо на подоконнике и для этого совсем не потребуется много усилий или владения специальными навыками.

Фото: 0WomanHit.ru - МК 0WomanHit.ru - МК

Мята

Видео дня

Это самое популярное растение для снижения тревожности, оно помогает наладить режим сна, а еще справиться с болезнями желудка. Семена мяты просто высеивают в увлажненный грунт, а по мере роста периодически прищипывают кончики травы. Если этого не сделать, мята начнет расти слишком быстро, становиться тонкой и неопрятной.

Ромашка

Все знают, что чай с ромашкой — отличное завершение тяжелого дня: напиток поможет расслабиться, снять напряжение и быстро заснуть. А вырастить лекарственное растение можно на подоконнике. Правда, симпатичных цветков с желтой серединкой вы, скорее всего, не увидите, зато листья и стебли станут прекрасным ингредиентом для целительных настоев и отваров. Обеспечьте семенам ромашки достаточно света, тепла и места на подоконнике, а собранный урожай хорошо высушите и переложите в коробочку или тканевый мешочек, чтобы она дольше хранилась.

Базилик

Кроме отменного вкуса и яркого аромата, базилик славится тем, что помогает взбодриться, унять тревогу и стать сосредоточеннее. А еще зеленые плотные листочки отлично смотрятся на любом кухонном подоконнике. Посейте семена в широкую емкость, присыпьте землей и увлажните. Накройте емкость пакетом или крышкой и проветривайте раз в день. Укрытие снимите, когда появятся первые всходы, а увидев образовавшиеся листочки, рассадите базилик в отдельные горшочки. Важно, чтобы емкость была глубиной не менее двух литров, а подоконник, на котором стоят горшочки хорошо освещался.

Душица

Эту траву рекомендуют принимать при сбоях в работе ЖКТ, а еще бессоннице и рассеянности: если зимой вам сложно сосредоточиться, душица поможет активизировать работу мозга. Правда, для выращивания дома придется осенью найти куст душицы и взять часть корневища со здоровыми почками. После того, как растение даст всходы, важно удалять часть листочков раз в неделю, иначе куст задеревенеет, а его лекарственные свойства снизятся.

Лаванда