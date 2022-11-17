Чеснок и водка с перцем не помогут при лечении простуды

Используемые в народе методы лечения простуды в большинстве своем совершенно неэффективны. Так, по словам терапевта сервиса дистанционных медицинских консультаций «Теледоктор24» Екатерины Есаковой, ни водка с перцем, ни чеснок не помогут вылечить ОРВИ. Первое, кстати, напротив, наносит вред организму, предупредила врач, так как этиловый спирт снижает иммунитет и ослабляет защитные силы организма.
Что касается противовирусного эффекта чеснока, ученые давно доказали, что его нет. Зато чеснок может вызвать сильный приступ изжоги, отметила Есакова.
Также терапевт рекомендовала отказаться от лечения горчичниками и банками. Их лечебные свойства не доказаны, но зато дерматит они могут вызвать вполне реальный, говорит специалист.
Также врач назвала более экстремальный метод народной терапии, который не только не лечит, но и подвергает организм в шок – это обливание холодной водой. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может закончиться инсультом или инфарктом, напомнила она.