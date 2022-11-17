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4 часа назад

Терапевт Есакова: чеснок и водка с перцем не помогут при лечении простуды

runews24.ru

Используемые в народе методы лечения простуды в большинстве своем совершенно неэффективны. Так, по словам терапевта сервиса дистанционных медицинских консультаций «Теледоктор24» Екатерины Есаковой, ни водка с перцем, ни чеснок не помогут вылечить ОРВИ. Первое, кстати, напротив, наносит вред организму, предупредила врач, так как этиловый спирт снижает иммунитет и ослабляет защитные силы организма.

Чеснок и водка с перцем не помогут при лечении простуды
Фото: runews24.rurunews24.ru

Что касается противовирусного эффекта чеснока, ученые давно доказали, что его нет. Зато чеснок может вызвать сильный приступ изжоги, отметила Есакова.

Также терапевт рекомендовала отказаться от лечения горчичниками и банками. Их лечебные свойства не доказаны, но зато дерматит они могут вызвать вполне реальный, говорит специалист.

Также врач назвала более экстремальный метод народной терапии, который не только не лечит, но и подвергает организм в шок – это обливание холодной водой. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может закончиться инсультом или инфарктом, напомнила она.

Народная медицина,
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