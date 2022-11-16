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1 час назад

Врач рассказал о пользе бани для здоровья

Вечерняя Москваиещё 1

Правильная баня очень полезна для здоровья. Об этом рассказал врач и психолог Дмитрий Раевский.

Врач рассказал о пользе бани для здоровья
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Поход в баню — это тренировка сердца и сосудов. При воздействии горячего пара сосуды расширяются, а при погружении в холодную воду – сужаются. Таким образом тренируется эластичность сосудистой стенки.

Во время посещения бани происходит очищение и питание кожи: удаляются продукты метаболизма, ненужные гормоны, мочевина, соли, токсичные вещества.

Эксперт также добавил, что баня улучшает кровоснабжение прилежащих к суставам тканей, ускоряет обменные процессы, что благотворно сказывается на состоянии и работоспособности суставов.

Посещение бани также помогает снять стресс, улучшить работу мозга, избавиться от негативных эмоций, передает МИР 24.

Народная медицина,Дмитрий Раевский,
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