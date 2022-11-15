Как вылечить простуду за один день: советы фитотерапевта

Если человек начинает чувствовать озноб, ломоту в теле, першение в горле, значит, подступает простуда. Чтобы не терять неделю, а то и больше, отлеживаясь в кровати, нужно в первый же момент предпринять несколько действий. Это поможет справиться с заболеванием за один день, заявила врач-фитотерапевт Нина Соколова.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

«В первую очередь, нужно пойти в сауну или баню, причем с эфирными маслами, которые сразу же обеспечат ингаляцию. Достаточно будет двух часов, чтобы хорошо пропариться», – сказала врач в разговоре с «ФедералПресс».

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Соколова отметила, что обязательным пунктом во время прохождения процедуры и после является обильное питье. Можно приготовить с собой воду с лимоном, сок из цитрусовых, разбавленный водой один к одному, имбирный лимонад. Вернувшись после процедуры домой, нужно сразу же лечь спать – на утро вы уже будете здоровы.

«Конечно, можно согреть организм в теплой ванне. Но такого же эффекта, как от бани или сауны, в этом случае не будет. Водные процедуры не должны проходить в слишком горячей воде, так как если вы распаренный окажетесь после ванной в постели, то болезнь может еще больше активизироваться. Оптимальный температурный показатель воды – 38–40 градусов. Находиться в ней следует не дольше получаса», – сказала фитотерапевт.

От неприятных ощущений в горле поможет избавиться следующий рецепт: в емкость с водой налить пару чайных ложек яблочного уксуса. Этим составом необходимо полоскать горло раз в час, посоветовала врач.

Быстро очистить легкие поможет ингаляция. Можно взять любую глубокую емкость, наполнить ее травяным настоем (шалфей, ромашка, кора дуба или эвкалипт), а затем наклониться над ней, накрывшись полотенцем или плотной тканью. Нужно сделать 50 вдохов ртом и столько же носом, сказала Соколова. Также стоит помнить, что выдыхать лучше только через нос, чтобы не навредить здоровью.

«При лечении важно теплое питье. Это может быть зеленый чай с вареньем из смородины и лимоном. Количество потребляемой жидкости в первые несколько дней простуды должно превышать физиологическую потребность – до пяти литров и больше», – объяснила собеседница.

Самый эффективный чай, который, по словам эксперта, поможет избавиться от простуды за один день: столовая ложка тертого имбиря, чайная ложка корицы, две чайных ложки клюквы, пол литра кипятка. Напиток необходимо запаривать в течение 20 минут и далее пить по стакану как можно чаще.