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3 часа назад

Привычки, по которым можно определить повышенный холестерин

runews24.ru

Одной из привычек, оповещающих о повышенном холестерине, является курение. Сигареты не только повышают холестерин, но и делают его вязким. У курильщиков в два раза выше риск возникновения сердечных заболеваний, пишет «Eat This, Not That».

Привычки, по которым можно определить повышенный холестерин
Фото: unsplashunsplash

Также сигнализирует о повышенном холестерине любовь к сладкому. Обилие простых углеводов повышает уровень «плохого» холестерина. Это приводит к атеросклерозу. Плохое питание и употребление продуктов с трансжирами вызывает рост холестерина.

Малоподвижный образ жизни является привычкой людей с повышенным холестерином. Американская кардиологическая ассоциация советует людям не менее 30 минут в день уделять упражнениям.

Народная медицина,
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