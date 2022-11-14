Привычки, по которым можно определить повышенный холестерин

Одной из привычек, оповещающих о повышенном холестерине, является курение. Сигареты не только повышают холестерин, но и делают его вязким. У курильщиков в два раза выше риск возникновения сердечных заболеваний, пишет «Eat This, Not That».

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Также сигнализирует о повышенном холестерине любовь к сладкому. Обилие простых углеводов повышает уровень «плохого» холестерина. Это приводит к атеросклерозу. Плохое питание и употребление продуктов с трансжирами вызывает рост холестерина.