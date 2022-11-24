Врач призвал отказаться от водки и горячей картошки при лечении ОРВИ

Отказаться от водки и ингаляций паром от горячей картошки при лечении ОРВИ призвал в личном Telegram-канале врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.

Фото: Мослента Мослента

«Ни водка, ни молоко с содой, ни кастрюля с картошкой не помогут вам в лечении ОРВИ. Эти традиционные советы давно устарели. Горячая картошка обжигает дыхательные пути, растирания водкой провоцируют ожоги кожи, а молоко с содой бьют по ЖКТ. Получается, что одно лечим, а другое — калечим», — написал врач.

Также Абакумов отметил, что прием ударной дозы витамина С во время болезни не имеет смысла, поскольку важно регулярное поддержание иммунитета. При ОРВИ нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики: они направлены на борьбу с бактериальными инфекциями, а не с вирусными, пояснил терапевт.

Доктор предложил следующий алгоритм действий при первых признаках ОРВИ: отказаться от сильных нагрузок, регулярно проветривать комнату и употреблять теплые напитки. Если поднялась температура выше 38,5 градуса и не сбивается, появилась одышка и боли в груди, терапевт рекомендовал вызвать врача, а не продолжать самолечение.