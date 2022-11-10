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2 часа назад

Малоизвестные полезные для здоровья свойства облепихи

Ferra.ru

Ягоды облепихи - очень вкусные и к тому же имеют множество преимуществ для здоровья человека. Вот почему вам точно стоит попробовать облепиху.

Малоизвестные полезные для здоровья свойства облепихи
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В ягодах облепихи вы найдёте витамины А, С, Р, РР, Е, К, все витамины группы В. Кроме того, эти ягоды богаты микроэлементами: среди них - натрий, марганец, магний, алюминий и ещё 11 веществ.

Что получить суточную дозу почти всех полезных веществ, вам нужно будет съесть всего лишь 100 г облепихи.

Облепиха сама по себе оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие на организм. Плоды этой ягоды уменьшают боль, затормаживают воспалительные процессы, отличаются бактерицидным эффектом и помогают в заживлении ран.

Плоды облепихи помогают привести в норму белковый, жировой и углеводный обмен, могут быть полезны при расстройстве вегетативной, нервной, эндокринной системы.

Сок облепихи может оказывать слабительное, желчегонное, противовоспалительное, вяжущее действие. Кроме того, он хорошо восстанавливает кровь и благоприятно сказывается на состоянии кровеносных сосудов, работе печени, желудка.

Облепиховое масло используется для избавления от ревматизма, подагры, цинги, опухолей, болезней пищеварительного тракта, включая язву желудка и двенадцатиперстной кишки. Лечит такое масло также пролежни, обморожения, диабет, гастрит с пониженной секреторной активностью, старческую катаракту, геморрой, климактерические проявления и расстройства.

При этом облепиховое масло может нанести вред тем, кто страдает острым холециститом, панкреатитом, гепатитом, диареей. С осторожностью пользоваться таким маслом, употреблять ягоды облепихи или препараты из них нужно также людям, склонным к опухолевым заболеваниям.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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