Чем может быть опасно иглоукалывание

Как у любого вида альтернативной медицины, у иглоукалывания есть как фанаты, так и ярые противники. Врачи с сомнением относятся к таким практикам, но в целом считают их безобидными. Однако всегда есть какое-то «но».

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Например, во время иглоукалывания можно случайно подхватить заразу, повредить нервы или остаться с куском иглы внутри... Если вы никогда не сталкивались с иглоукалыванием, то краткая справка — это именно то, о чем говорится в названии.

Специалист вводит специальные стерильные иглы в особые точки по всему телу, которые вроде как запускают восстановление в организме. Но если смотреть более реалистично на картину, она перестаёт быть такой радужной. Например, при вводе иголки в тело можно занести какую-нибудь инфекцию. Иглы, к слову, ломаются, поэтому можно остаться с ней внутри надолго (и даже не понять этого). А ещё уколы в неправильное место могут повредить сосуды и нервы.

Во время лечения могут возникнуть различные кровотечения, ожоги, дерматит, боль и просто неприятные ощущения — по телу могут поползти мурашки, появится гиперчувствительность, жжение, покалывание и другое. И весь этот набор — за сомнительную пользу, наличие которой ещё нужно доказать. При этом у процедуры полно противопоказаний.

На иглоукалывание не советуют соглашаться людям с инфекциями, опухолями, болезнями крови и кожи. С осторожностью нужно идти на терапию беременным девушкам, пациентам с нарушениями свёртываемости крови и людям, которые пьют кроворазжижающие препараты. О таких особенностях лучше сразу сообщить специалисту, чтобы он скорректировал лечение. А вот пенсионерам старше 70 лет лучше об иголках вообще забыть.