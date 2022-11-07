Какие ягоды полезны для иммунитета

"Ягоды укрепляют иммунитет и подкармливают микрофлору кишечника. Это мощные антиоксиданты. Все знают черную смородину, малину, чернику, голубику. Но многие забывают, что у нас есть также облепиха, черноплодная рябина и калина. Это тоже идеальные ягоды для укрепления иммунитета", - заявила врач.

Она отметила, что половины или целого стакана ягод в день достаточно. Лучше всего, по ее словам, есть их свежими. Однако можно и заморозить, а затем сварить компот. Кроме того, из ягод можно сделать пюре без сахара, а также добавить их в кашу, творог или чай.