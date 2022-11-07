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2 часа назад

Какие ягоды полезны для иммунитета

Газета.Ruиещё 4

Врач-терапевт, диетолог Ольга Перевалова в интервью радио Sputnik рассказала, какие ягоды помогают в борьбе с простудными заболеваниями.

Какие ягоды полезны для иммунитета
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Ягоды укрепляют иммунитет и подкармливают микрофлору кишечника. Это мощные антиоксиданты. Все знают черную смородину, малину, чернику, голубику. Но многие забывают, что у нас есть также облепиха, черноплодная рябина и калина. Это тоже идеальные ягоды для укрепления иммунитета", - заявила врач.

Она отметила, что половины или целого стакана ягод в день достаточно. Лучше всего, по ее словам, есть их свежими. Однако можно и заморозить, а затем сварить компот. Кроме того, из ягод можно сделать пюре без сахара, а также добавить их в кашу, творог или чай.

В октябре нутрициолог Иоланта Лангауэр сообщила, что свежие и сушеные ягоды шиповника содержат огромное количество витамина С — мощного антиоксиданта, который положительно влияет на весь организм.

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